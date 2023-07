Pour comprendre Italien 5e-4e-3e LV2

Le cours et plus de 180 exercices progressifs pour maîtriser tout le programme ! Une fiche par notion présentée en double page : - l'essentiel du cours, clairement réexpliqué ; - des exercices progressifs, pour bien s'entraîner ; - des rappels de vocabulaire. A détacher au centre du cahier : - des conseils pour améliorer son apprentissage de l'italien ; - un mini-dictionnaire reprenant l'essentiel du vocabulaire du cahier ; - et tous les corrigés des exercices. En plus ! A télécharger gratuitement les fichiers audio MP3 des exemples donnés dans le cours.