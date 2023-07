Magic Order T03

Après l'Amérique et l'Europe, nous découvrons un nouveau chapitre de l'Ordre Magique avec l'Asie. Est-ce que le sorcier Sammy Liu peut vraiment être l'un des hommes les plus riches de la planète sans utiliser la magie ? Cordelia a des doutes. En tout cas, les évènements de ce troisième volume vont chambouler la famille Moonstone. Après Olivier Coipel (House of M) et Stuart Immonen (Fear Itself), Mark Millar (Empress, Civil War) recrute un nouveau dessinateur pour ce troisième tome. Il est ici accompagné par une des stars actuelles en Italie : Gigi Cavanego. Encore peu connu en France et aux Etats-Unis, c'est un dessinateur réputé en Italie pour son travail aux éditions Sergio Bonelli avec notamment Dylan Dog. Gigi a déjà reçu plusieurs prix majeurs dans des festivals transalpins.