Emmène-moi

Lui seul pourra la libérer de ses chaînes. Persuadée que son avenir est tout tracé au côté de son riche fiancé sexy en diable, Catty a tendance à oublier son propre bonheur. Il faut dire que Devon a toujours été présent quand elle avait besoin de lui et, pour ça, elle lui sera éternellement redevable. Pourtant, lorsqu'elle fait la connaissance de Tristan, le paysagiste ténébreux employé par sa belle-famille, ses convictions se voient ébranlées. Car cet outsider au regard perçant et au sourire rare semble déterminé à l'écarter de la voie qu'elle avait empruntée jusque-là. Mais que cache-t-il derrière ses mystérieuses cicatrices ? Si elle se confie de plus en plus à lui, Catty compte bien à son tour découvrir ses nombreux secrets... A propos de l'autrice Psychologue de formation, Fanny DL écrit son premier livre en 2015, inspirée par l'histoire d'amour atypique de sa meilleure amie d'enfance. Depuis, l'écriture fait partie intégrante de sa vie, et Fanny passe tout son temps libre à imaginer des histoires.