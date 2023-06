Ma vie pour la tienne

Moi, en revanche, je suis née pour une raison très précise. Je ne suis pas le résultat d'une bouteille de mauvais vin ou de la pleine lune ou de la chaleur du moment. Je suis née parce qu'un scientifique a réussi à combiner les ovules de ma mère avec les spermatozoïdes de mon père pour produire une matière génétique de très grande valeur. A treize ans, Anna a déjà subi de nombreuses interventions et transfusions afin que sa soeur Kate puisse combattre la leucémie qui la ronge depuis l'enfance. Anna sait qu'elle a été conçue pour être génétiquement compatible avec son aînée et qu'elle est son seul espoir. Cependant, lorsqu'on lui demande de faire don d'un rein, l'adolescente refuse. Elle veut disposer librement de son corps et ira jusqu'au bout pour se faire entendre...