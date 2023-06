Le vol de la Joconde

Eté 1911. La Joconde a été volée au Louvre. Suspectés par la police, Picasso et Apollinaire traversent Paris pour chercher de l'aide auprès de leurs camarades artistes : le Douanier Rousseau, Matisse, Modigliani, Soutine, Alfred Jarry, Chagall... Alors qu'ils se croient sauvés, dans un sombre bureau du Palais de justice, le juge chargé d'instruire le dossier de Mona Lisa signe un mandat d'amener qui va terroriser les deux amis, confrontés à une accusation infamante : complicité de vol. Dan Franck, avec beaucoup d'humour, bouscule l'Histoire. Un régal de lecture. Bernard Babkine, Madame Figaro. Une ironie et une tendresse qui mettent en joie. François Vey, Le Journal du dimanche. Un récit jouissif et érudit. Jérôme Béglé, Le Point.