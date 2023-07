"Mes docs à jouer", une nouvelle collection de livres-jeux documentaires à destination des 4-7 ans. Format : 19 x 19 cm plié / 56 x 58, 4 cm déplié, un format généreux mais pas trop grand pour gêner quand on déplie. Avec des pages seulement illustrées qui créent une grande image au final et avec des pages présentant des textes docus, sur le sujet traité, et des consignes de jeux en lien. Les solutions des jeux sont données, pour ne pas laisser l'enfant sans réponses. Le concept : une grande feuille pliée qui, dépliée au fur et à mesure qu'on tourne les pages, donne au final une grande image poster au recto ; les textes docus et les jeux se retrouvant au verso une fois le titre déplié. Des jeux visuels et ludiques qui ne nécessitent aucun matériel. Le tout à un prix attractif : 5, 90 . Une grande image sous la terre fourmillante de détails Une vue de ce qui ce passe sous terre comme un grand poster à regarder, pour découvrir, avec les yeux, tout ce qui grouille, vit et est installé, en mode parfois très organisé, dans nos sols. Qui l'eût cru ? Des infos docus simples et claires sur le sujet Nous ne pouvons pas voir sous la terre, pourtant il s'y passe des choses étonnantes. Un livre pour observer, comme si nous étions descendus dans leurs abris, les animaux qui vivent sous la terre. Pour découvrir, par exemple, la vie dans les terriers, les fourmilières ou les taupinières, pour apprendre quels animaux vivent sous terre toute l'année ou seulement en hiver... Pour explorer avec les yeux et les doigts des tunnels et des chambres souterraines très bien organisés. Un titre ludique pour percer les secrets du monde souterrain !