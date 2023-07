Toxicologie. 2e édition

Cet ouvrage présente les grandes classes de toxiques, leur distribution dans les organismes, leurs principaux mécanismes d'action et les méthodes utilisées pour les étudier, sans oublier les nouvelles réglementations permettant de mesurer le risque lié à leur exposition. Les plus : un cours clair et très illustré ; de nombreux exemples d'applications ; des sujets de synthèse. Le public : étudiants en Masters Sciences, Technologies, Santé, Ecologie et Environnement ; étudiants en Pharmacie ; étudiants en Médecine ; élèves des écoles d'ingénieurs ; étudiants en licences professionnelles Environnement, Biotechnologies, Bio-industries ; professionnels de l'industrie, de la santé et de l'environnement. Sommaire : principales voies d'entrée des toxiques et mécanismes de contamination ; distribution des toxiques dans les organismes ; le métabolisme et l'élimination des xénobiotiques ; mécanismes d'action et voies de signalisation ; approches méthodologiques ; pathologies toxiques tumorales ; pathologies toxiques non tumorales ; évaluation du risque et réglementations.