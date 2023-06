La dépression. 3e édition

Si la dépression est la plus connue de toutes les souffrances psychiques – au point que certains l'appellent encore le mal du siècle " –, elle n'en reste pas moins paradoxalement la plus mystérieuse. Comment la définir ? L'enjeu est de taille, car plus vagues en sont les contours, plus nombreux sont les patients. L'industrie pharmaceutique l'a bien compris, qui tire profit de l'immense marché que représente aujourd'hui la consommation des antidépresseurs, en France comme dans le monde. D'où provient cette véritable épidémie ? La dépression serait-elle une maladie neurologique ? ou d'origine génétique ? Le contexte social et culturel joue-t-il un rôle dans sa propagation ? Autant de questions très actuelles qui, toujours sans réponses, semblent se rapporter au même désarroi dont les humains, face à la précarité de leur existence, souffrent depuis des siècles.