Pour "réussir" auprès des enfants

Quel éducateur n'a jamais un jour rêvé de découvrir les secrets de gagner les coeurs des enfants pour mieux les attirer vers le Ciel ? Le Père Gaston Courtois nous livre ici, dans un style simple, franc et direct, le fruit de sa longue expérience en tant qu'apôtre de la jeunesse. De la vie spirituelle à la comptabilité, en passant par tous les domaines de l'éducation, cet ouvrage est une mine de précieux conseils, tous plus pratiques les uns que les autres, et qui n'ont rien perdu de leur actualité.