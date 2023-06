Retrouvez la collection à succès dans ce livre Simplissime Les Cocktails les + faciles du monde. Dans cet nouvelle édition, on vous propose 150 cocktails simplissimes à réaliser sans matériel de pro : - Des recettes lues en un coup d'oeil, réalisées en un tour de main ! - 2 à 5 ingrédients par recette, présentés visuellement - Temps de préparation réduit. - Une recette très courte, simple claire et précise. - Une belle photo du cocktail, explicite et gourmande.