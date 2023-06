Mes bijoux et accessoires gourmands. Coffret avec accessoires

Des bijoux et des accessoires arc-en-ciel et fruités à réaliser : un porte-clefs en perles, une chaîne pour ses sneakers ou à porter autour de son poignet, des breloques pour ses stylos ou ses lacets. Avec des perles colorées, des perles gourmandises, des perles lettres, des autocollants en volume, des fermoirs, du fil élastique et un livret explicatif de pas à pas tout en photos.