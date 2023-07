Les 1001 questions de la physique en prépa 1re année MPSI-PTSI. 4e édition

Pour répondre à la demande des étudiants toujours soucieux d'aller vite et bien à l'essentiel, ce livre embrasse sous forme d'une batterie de questions courtes, de conseils et d'exercices, la totalité du programme de physique de MPSI/PTSI. Il regroupe tout ce qui est indispensable pour réussir à l'écrit et à l'oral et sera donc utile à tous ceux qui ont à coeur de travailler la physique dans l'objectif des concours et de leur formation personnelle. Chacun des chapitres regroupe plusieurs dizaines de questions réparties en rubriques : - Les ordres de grandeur utiles - Le cours d'abord - Conseils à suivre ; erreurs à éviter - Applications directes du cours - Questions de réflexion ; physique pratique - Exercices - Capacités numériques - Questions ouvertes - Travaux pratiques (selon les cas) Bien sûr chaque chapitre " questions " est suivi de son chapitre " réponses " entièrement rédigé. Si la forme de cet ouvrage reste à l'heure actuelle originale, le fond bénéficie de l'expérience de ses auteurs, à la fois enseignants en classes préparatoires et membres de jurys de concours.