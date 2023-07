Retour à Silverhill ; A la recherche de Jordan ; Une mère en danger

Retour à Silverhill, Carol Ericson L'homme s'avance vers elle et Dana sent son coeur se serrer. Souriant, il l'enveloppe de son regard bleu, et elle tente malgré tout de rester impassible. Si elle est de retour à Silverhill, c'est seulement le temps d'une enquête au pays de ses ancêtres. Et tant pis si le hasard a voulu que le shérif de la ville soit Rafe. Rafe dont elle a eu un enfant : une adorable fillette nommée Kelsey et dont il ignore tout... A la recherche de Jordan, Rita Herron Il a volé Jordan ! D'une main ferme, Ryder désarme la femme qui menace de tuer son ex-mari. De toute évidence, Tia se trompe de coupable. En effet, l'enlèvement de son bébé est lié à un trafic d'enfants. Ryder le devine car lui-même a été victime d'un réseau de ce genre et il va tout faire pour retrouver Jordan. Et rendre le sourire à cette mère dont le regard le trouble au plus haut point... Une mère en danger, Marie Ferrarella En apprenant qu'un tueur qu'elle traque depuis des années vient de frapper à nouveau, Christine Jones est ébranlée. Non seulement elle ne pourra pas participer à l'enquête car elle est enceinte de huit mois, mais la mission sera confiée à Byron Warrick. Byron, son coéquipier. Byron qui, depuis que le père de son bébé l'a abandonnée, se montre un peu trop protecteur à son égard. Romans réédités