Yves Guéna. Un gaulliste dans l’Histoire de France

Yves Guéna (1922-2016) a été un des - premiers Français Libres en juin 1940, - élèves de la première promotion de l'ENA en 1946, - représentants de la Dordogne à l'Assemblée nationale et au Sénat sous la Ve République, - ministres du général de Gaulle et de Pompidou, - plus longs maires de Périgueux, pendant plus d'un quart de siècle (1971-1997), - dirigeants du parti gaulliste, - présidents du Conseil constitutionnel (2000-2004), - présidents de la Fondation Charles de Gaulle, de l'Institut du monde arabe et de la Fondation de la France Libre. Tel est résumé à grands traits le parcours d'Yves Guéna auquel la République a rendu un hommage national aux Invalides à sa mort. Ce Breton implanté en Dordogne à partir de 1962, gaulliste de la première heure, fidèle jusqu'à la fin de sa vie au Général, au gaullisme et à sa terre d'adoption où il repose. Parmi toutes les sources utilisées par les historiens qui ont collaboré à ce livre, pour dresser un portrait complet de l'homme public et mesurer sa place et sa trace dans l'histoire de France, le fonds Yves Guéna (165 J) des archives départementales de la Dordogne