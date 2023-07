Mensonge aux Caraïbes ; Une union interdite ; L'enfant caché d'un Westmoreland

Mensonge aux Caraïbes, Joanne Rock Cameron lui a menti. Marisa est dévastée en apprenant l'identité de l'homme sous le charme duquel elle est tombée. Loin du client qu'elle pensait servir au Caribe Grand Hotel où elle travaille, Cameron McNeill est le nouvel investisseur qui a racheté l'établissement. Et s'il a joué de sa séduction auprès d'elle, c'est uniquement pour surveiller son travail ? ! Une union interdite, Karen Booth Sawyer Locke - l'homme qui lui a offert une nuit d'amour quelque temps plus tôt - est son nouveau client ?? Kendall sent un trouble la gagner. Mais le regard de sa patronne ne manque pas de la rappeler à l'ordre : interdiction formelle de mélanger plaisir et travail. Pour Kendall, il est impensable de renoncer à la promotion qui l'attend à l'issue de ce dossier... L'enfant caché d'un Westmoreland, Brenda Jackson Et dire que la femme qu'il désire est celle qui le déteste le plus... Canyon observe Keisha, celle qui l'a quitté trois ans plus tôt et qui vient juste de revenir à Denver. Tandis qu'il cherche le moyen de l'approcher, il croise le regard du petit garçon qu'elle tient par la main. La colère s'empare alors de lui. Car cet enfant est son portrait tout craché... Romans réédités