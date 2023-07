Fantasmes brûlants ; Le livre des fantasmes ; Secrets délices

Fantasmes brûlants, Lori Wilde Offre-toi le luxe de vivre tes fantasmes. Ce luxe, Callie se l'offre chaque jour au micro, lorsqu'elle prodigue ses conseils sensuels aux femmes qui écoutent son émission, mais aussi dans sa vie, qu'elle a dédiée au plaisir. Et tant pis si cette manière de vivre semble déplaire à Luke, le garde du corps que sa productrice lui a imposé. Et peut-être même parviendra-t-elle à entraîner cet homme dans quelques-uns des fantasmes brûlants qui la hantent... Le livre des fantasmes, Hope Tarr Quand son éditrice lui demande d'écrire un roman d'amour avec Adam Maxwell, écrivain à succès qui représente tout ce qu'elle déteste, Becky refuse. Mais son éditrice est intraitable. Becky accepte donc et découvre, stupéfaite, que cet homme est terriblement séduisant et éveille en elle des envies inavouables. Aussi se laisse-t-elle prendre au jeu quand il lui propose d'expérimenter les fantasmes dont ils doivent nourrir leur livre... Secrets délices, Sarah Mayberry Grand, fort, des épaules musclées et un visage parfait : Lucas est encore plus beau que sur les photos des magazines. Troublée par sa présence, Sophie se demande si elle n'a pas accepté un peu vite de le suivre dans une villa aussi idyllique qu'isolée afin d'être sa cuisinière pendant un mois. Car la manière dont il la regarde ne laisse aucun doute sur la nature des recettes qu'il aimerait tester avec elle... Romans réédités