Côte d'Azur. Carnet d'Adresses Précieux

De l'air, des livres a la joie de vous annoncer la sortie de son nouveau city-guide consacré à la Côte d'Azur, territoire où il est fortement conseillé d'abandonner ses repères pour s'en remettre à ses sens. Jardin suspendu entre mer et montagne, ce territoire béni des dieux fait corps avec la lumière et recèle dans l'ombre de ses villes et villages, cités d'art, stations balnéaires ou métropoles, nombre de trésors : gourmands, authentiques, inédits, cultivés, artistiques, artisanaux, bucoliques, zens, sauvages... Ce nouveau carnet précieux en révèle 152, sélectionnés entre Cannes et Menton en passant par Valbonne, Nice, Vence, Beaulieu, Monaco et d'autres cités encore où l'art de vivre méditerranéen a été érigé en principe de vie. Chaque lieu exprime un talent, une saveur, une marque de fabrique... Au gré des pages de cet ouvrage chic et subjectif, illustré comme d'habitude par Loïc Alsina, une déambulation est suggérée. Comme dans une rue, on passe d'une boutique de déco à une table bistronomique, d'un musée à un atelier artisanal, d'une cave à vin à une plage, d'un resto gastronomique à une librairie... La promesse étant de se laisser embarquer pour un voyage non organisé dans cette Côte d'Azur où il fait décidément bon se laisser aller et non guider.