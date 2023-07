Infirmières et amoureuses. Grace et le chirurgien ; La folle nuit de Lola

Grace et Lola, des infirmières dévouées, des femmes passionnées... Grace et le chirurgien, Emily Forbes Grace adore son métier. Infirmière coordinatrice des transplantations rénales au Kirribilli Hospital, elle sauve des vies chaque jour. Alors qu'elle prépare une intervention d'ampleur, elle découvre qu'elle va faire équipe avec Marcus. Si le chirurgien est nouveau dans la région, il n'est pas un inconnu pour elle : c'est son ancien voisin ! L'adolescent réservé est devenu un homme splendide ! Mais sans qu'elle sache pourquoi, il lui témoigne une hostilité manifeste... La folle nuit de Lola, Amy Andrews Au Kirribilli Hospital où Lola exerce comme infirmière, la journée a été rude. Et quelle meilleure distraction que la compagnie d'un homme pour oublier ses déconvenues ? Voilà que Lola propose à Hamish de passer une nuit avec elle... Dans ses bras, elle découvre la passion. Des sensations troublantes qui, dès le lendemain, lui font regretter le caractère éphémère de cette folle étreinte... Romans réédités