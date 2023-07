Le chirurgien de Gulf Harbour ; L'infirmier de ses rêves

Série "Urgences d'Auckland" - Tomes 1 & 2 / 2 Les médecins de Gulf Harbour vivent de drames et de passion... Le chirurgien de Gulf Harbour Entièrement dévouée à sa carrière, Lauren aspire à devenir chef du service des urgences de l'hôpital Gulf Harbour. La romance, très peu pour elle ! Jusqu'au jour où Mason, l'homme qu'elle a tant aimé autrefois, réapparaît dans sa vie et sur son lieu de travail, en tant que nouveau chirurgien. Résolue à ne pas se laisser distraire, Lauren s'efforce d'ignorer les sentiments intenses que Mason suscite encore chez elle, contre toute raison... L'infirmier de ses rêves Médecin et mère célibataire, Kat s'en tient toujours aux règles qu'elle s'est fixées. Mais sa rencontre avec Nash Grady, talentueux infirmier à l'hôpital de Gulf Harbour, bouleverse soudain ses habitudes. Auprès de cet homme si spontané, lui-même papa, elle se sent plus libre que jamais. Nash pourrait-il être le partenaire qu'elle n'attendait plus ?