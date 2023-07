Une vengeance si douce ; Un Ballantyne pour père

Une vengeance si douce, Maureen Child L'océan turquoise, une plage de sable fin et une végétation luxuriante. C'est sur l'île de Tesoro que Rico King a bâti son palace. Alors, quand il apprend que Teresa Coretti et sa famille de voleurs de bijoux ont osé refaire surface chez lui, Rico est fou de rage. Il brisera celle qu'il a passionnément aimée, et qui, en plus d'un trésor inestimable, lui a ravi son coeur en prenant la fuite le lendemain de leurs noces... Un Ballantyne pour père, Joss Wood Un véritable cauchemar. Afin d'obtenir de Linc Ballantyne qu'il l'aide à retrouver la mère de la petite Ellie dont elle a hérité la garde, Tate doit accepter de s'installer chez lui pour jouer la nourrice de son fils. Elle qui rêvait de se débarrasser du rôle de mère de substitution qui lui va si mal, va se retrouver avec deux enfants sur les bras ? ! Bien loin de la vie trépidante qu'elle aime tant, et qu'elle craint de ne pas retrouver de sitôt... Romans réédités