Ingénierie financière. Cours et études de cas corrigées

Cet ouvrage entend répondre à deux objectifs : présenter les leviers spécifiques dont disposent les groupes pour définir leur stratégie financière et proposer des méthodologies d'analyse financière. Sont traités les thèmes suivants : - Le financement des investissements - Le concept d'entité financière - Le découplage "majoritaires / minoritaires" - Les transmutations "fonds propres / endettement" - Les transferts de risques et de marges intragroupes - Les opérations de type "LBO" - La titrisation - Le capital-risque - L'introduction en bourse - Les fusions - Les apports partiels d'actifs - Les scissions - Les OPA, les OPE, les OPR - La protection du capital, les armes anti-offres publiques - La communication financière - La création de valeur actionnariale - Les stock-options - L'évaluation financière En outre, ce manuel propose 58 études de cas corrigées pour mettre en pratique les techniques d'analyse et de stratégie financière.