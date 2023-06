Oser parler en public. Les secrets d'une communication réussie

S'exprimer et être à l'aise devant les autres n'est pas réservé à une élite. Chacun peut y parvenir, il suffit de connaître et de maîtriser les règles – simples – de la communication en public. Réunions de travail, anniversaires, mariages, assemblées... les occasions sont multiples où vous pourriez apporter votre point de vue, faire valoir vos arguments ou simplement contribuer à l'ambiance générale. Il suffit de prendre la parole... Maîtriser son imagination, cultiver la confiance en soi, contrôler son émotivité, créer une image mentale positive de la situation, accroître ses connaissances, apprendre à bien utiliser sa voix, utiliser le langage du corps, etc. : voici dévoilés les trucs et astuces de l'aisance oratoire en public. Ils peuvent changer votre vie en vous permettant d'oser exprimer ce que vous êtes.