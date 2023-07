Mathématiques CE2 Tandem. Guide pédagogique + Diaporamas, Edition 2023

Le guide pédagogique CE2 enrichi de diaporamas pour animer la classe ! Le guide pédagogique + diaporamas CE2 : La programmation et toutes les séances en calcul mental Le descriptif de chaque séance Un format détachable pour pouvoir emmener la semaine qui vous intéresse avec vous. + Avec le guide papier, vous bénéficiez d'un code personnel pour accéder à un espace numérique avec tous les diaporamas de la méthodepour animer les séances de manipulation, vérifier les acquis, faire le bilan. Inclus aussi : le matériel à imprimer, les évaluations modifiables, les leçons, les vidéos, etc. Tandem CE c'est : Une organisation simple et ritualisée : 1. Une séance d'apprentissage animée par un seul support : le diaporama. 2. Une synthèse collective et un mini quiz pour vérifier la compréhension 3. Un entrainement individuel en autonomie dans le fichier ou le cahier de géométrie.