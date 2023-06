Les secrets de ton avenir

Grâce à cet oracle facile d'utilisation, découvrez la magie de la divination et apprenez à prédire votre futur. Eclairez votre chemin de vie avec 56 cartes mêlant prédictions et conseils, ainsi que la possibilité de préciser la date de l'événement à venir : une guidance complète, rapide, facile et intuitive. Le jeu possède 2 types de cartes et permet d'allier le développement personnel et la spiritualité dans tous les domaines de la vie : sentimental, familial, financier, professionnel etc...