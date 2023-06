Shaman Tome 6 : Le Tigre & le Jaguar

Un conte initiatique à la croisée des mondes. "Il est caché quelque part, tapi sous les basses branches de grands arbres sombres. Lui. Le félin. Le tigre des neiges de Sibérie au regard fauve, à la robe blanche, grise et noire. Il l'observe sans bouger. Elle. La chamane. Celle qui sacre la renaissance de la lumière en ce premier jour d'hiver dans cette clairière, en y allumant un feu en l'honneur du solstice et des esprits de la steppe. Dès demain, les jours vont rallonger et les nuits diminuer. Mais les températures vont continuer de baisser, et il faudra la protection des ongods pour assurer la subsistance de la tribu et la protection du bétail. Ce qu'elle demande à voix haute, les mains dressées vers le ciel en geste d'incantation portée vers les divinités de Mongolie et vers Tänggiri, le Grand Tout". Sixième volet de la saga Shaman, Le Tigre & le Jaguar dévoile la quête d'un jeune Français entre les dimensions réelles et surnaturelles. Ce conte, entrelacé d'un témoignage inspiré, révèle les pratiques d'illustres guérisseurs d'Amérique et d'Asie - un éveil mystique sur trois générations, parsemé d'épreuves initiatiques - pour que la voix soit entendue et le message incarné.