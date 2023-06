En quelque 100 poèmes et 7 illustrations se dévoile un peu de l'univers de Pierre-Jean Brouillaud. Souvent composés durant des voyages, qu'ils soient professionnels ou personnels, ses textes racontent l'enthousiasme, l'émotion, le recueillement également devant un paysage, une couleur, un visage. Ces Cartes postales, collectionnées au fil du temps et des rencontres, forment un pas de côté dans l'oeuvre de Pierre-Jean Brouillaud, lui qui s'est particulièrement illustré dans les domaines du fantastique et de la science-fiction.