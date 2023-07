72 saisons du Japon

Saviez-vous que le Japon dénombrait traditionnellement 72 micro-saisons ? Rien d'étonnant pour ce pays dans lequel la nature et les saisons s'expriment avec une profonde intensité, aussi bien physiquement que culturellement. Depuis les temps anciens, les Japonais sont particulièrement sensibles aux manifestations de la nature et au passage du temps. Ils ont ainsi développé une véritable esthétique de l'impermanence, un amour de l'éphémère qui se retrouve dans leur spiritualité, leurs arts, leur cuisine, leurs traditions ou encore leur vie quotidienne. Vivez le Japon au rythme des saisons en découvrant, mois par mois, les fêtes, rituels, floraisons, objets, spécialités culinaires et événements de la vie nippone !