L'anglais des affaires. Tout pour comprendre et se faire comprendre en situation professionnelle, 11e édition

Vous devez vous exprimer en anglais dans un cadre professionnel ? Retrouvez toutes les expressions à utiliser dans cet ouvrage qui distingue 9 situations. Cet ouvrage est fait pour les futurs acteurs économiques mais aussi pour ceux déjà engagés dans la vie professionnelle, qui entendent parfaire leur maîtrise de l'anglais propre aux entreprises, marchés financiers, banques... Il fait le point en 9 fiches pratiques et synthétiques sur le vocabulaire à maîtriser dans les différentes situations professionnelles que le lecteur peut rencontrer : négocier et tenir une réunion, rédiger un rapport, une présentation ou une synthèse, téléphoner, planifier, manier les données chiffrées, décrire et commenter un graphique ou un tableau, rédiger un courrier ou un e-mail professionnel, postuler pour un emploi, comprendre un document écrit... Au final, tout pour communiquer avec justesse et efficacité dans le monde des affaires ! Points forts - Approfondir la pratique de l'anglais pour la finance, l'économie, la gestion, le marketing, les nouvelles technologies et tous les aspects liés au monde des affaires - Donner des mots-clés, exemples et focus thématiques, listes de vocabulaire