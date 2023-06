Fiches français. Culture générale et expression. Nouveau thème, Edition 2023-2024

La seconde année de BTS est une course contre la montre, l'étudiant accumule les savoirs, mais il doit aussi gérer ses stages professionnels, préparer son avenir lorsqu'il aura obtenu son diplôme, il doit s'efforcer de perdre le moins de temps possible. Ce manuel va l'y aider en lui permettant d'aborder les épreuves de la synthèse et de l'écriture personnelle de la manière la plus pragmatique possible. Pour cela cet ouvrage propose : - une méthodologie étape par étape de la synthèse et de l'écriture personnelle avec des rappels et conseils ; - de nombreux entraînements ciblés par points de méthode à partir d'un riche corpus de documents ; - des sujets entièrement traités et corrigés sur les deux thèmes au programme