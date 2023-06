Le grand tour des p.-o.. L'aventure pres de chez vous

Quel plus bel endroit que les Pyrénées-Orientales pour partir à l'aventure sur plusieurs jours et camper à la belle étoile ? Ou pour randonner en famille sur un après-midi ensoleillé ? Que ce soit en bord de Méditerranée entre Banyuls et Collioure, autour d'un lac des Pyrénées, au sommet du Pic du Canigó ou dans le calme d'une forêt de hêtres au coeur des Albères, Ugo Latriche vous propose le premier guide d'aventure des Pyrénées-Orientales, son grand tour de Catalogne nord. Le grand gagnant puis finaliste de Koh Lanta, catalan d'adoption, vous décrit point par point son périple, réalisé sur une dizaine de jours. Serez-vous capable de l'imiter ? Pour les moins aventureux ou pour ceux qui souhaitent partir sur une journée, il est bien entendu possible de ne faire qu'une portion des onze étapes proposées, voire de se lancer dans une des trente randonnées sélectionnées - incontournables ! - en fin d'ouvrage (trois catégories : facile, intermédiaire et difficile). Avec Le Grand Tour des Pyrénées-Orientales d'Ugo Latriche, l'aventure près de chez vous est désormais possible !