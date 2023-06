Un courage en or

Un matin de mer agitée, Yann découvre dans son bateau un jeune garçon endormi. Badou est un petit Sénégalais rescapé d'une tempête. Recueilli par le marin, il s'adapte à la vie du petit village breton et aide Yann pendant ses journées de pêche. Badou est un très bon nageur, et un heureux hasard lui permet de montrer ses capacités. Entouré de précieux amis, il devra relever des défis toujours plus grands.