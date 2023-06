Châteaux et belles demeures des Landes

Le visiteur des Landes s'attend généralement à d'autres curiosités locales sans soupçonner les beaux châteaux qui s'y cachent. Après Poyanne, Ravignan, Campet, Amou et Castillon, le château du Capitaine Fracasse de Théophile Gautier, les plus imposants, Gaujacq, Fondat, Candale, Le Lau, Parleboscq ou Saint-Martin-de-Seignanx ont aussi de quoi surprendre et charmer. Les Landes sont le berceau des Albret, à Labrit, qui a donné à la France son "Bon roi Henri IV" ; celui de Lahire, à Préchacq-les-Bains, le valet de coeur du jeu de carte, un des plus fidèles compagnons de Jeanne d'Arc ; et bien sûr aussi celui de saint Vincent de Paul, né près de Dax. Cet ouvrage vous accompagne dans la découverte de ces châteaux et belles demeures, témoins d'une histoire des Landes à la fois tourmentée et empreinte de la sérénité des paysages.