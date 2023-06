Bâtard N° 1, juin 2023

Avec la revue BATARD, nous cherchons à rendre ses lettres de noblesse au Chien. Nous voulons prendre le contrepied de ce qui s'écrit, de ce qu'on voit et du discours sur les chiens, pour renouveler le regard que l'on pose sur eux. Vaste programme et tâche ardue, mais ils le méritent bien ! Le Chien a tant inspiré, et nous n'avons pas fait exception. La revue BATARD ne se veut pas un magazine spécialisé sur le comportement canin ni un maître à penser sur les bonnes pratiques à adopter pour éduquer son chien. L'ambition de la rédaction repose sur une offre éditoriale inédite : explorer les facettes de cet animal qui a su, au fil des années, tisser une relation particulière avec l'Homme, au point de conquérir une place intime au sein de nos foyers. Qu'est ce que cela dit de nous ? Et surtout, qu'est ce que cela dit de lui ? C'est la grande question que nous avons décidé d'aborder avec BATARD !