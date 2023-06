Organiseur familial. Edition 2023-2024

Le calendrier préféré des familles pour une année toujours mieux organisée ! L'Organiseur calendrier Mémoniak vous propose une double-page par mois avec une grande case chaque jour pour organiser toutes les activités, suivez tous les emplois du temps de la famille en un seul coup d'oeil et partagez les informations importantes ! En plus : - Un bloc de listes de courses et une zone pour écrire au crayon - Une recette de cuisine par mois - Des pages d'informations pratiques : emploi du temps des enfants, calendrier des fruits et légumes, etc. - 4 gros aimants ultra-solides pour accrocher son organiseur au frigo - 3 planches de stickers - Un crayon à papier - Une pochette pour ranger listes, coupons, messages et infos utiles - Des pinces en fer pour bloquer les pages Calendrier sur 16 mois, de septembre 2023 à décembre 2024. A accrocher ou à aimanter sur le frigo. Format : 34 x 30 cm