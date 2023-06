Agenda familial famille nombreuse. Edition 2023-2024

Un agenda spécial famille nombreuse en partenariat exclusif avec la célèbre maman influenceuse de 8 enfants, Amandine Pellissard ! L'outil idéal pour les grandes tribus dans lequel vous retrouverez : - Une double-page par semaine pour noter les RDV et activités de toute la famille - Des listes de courses et de choses à faire hebdomadaires détachables - Chaque semaine, une idée d'activité spéciale pour les famille nombreuses, ou d'organisation pour se simplifier la vie - Chaque mois, une recettes de cuisine pour famille nombreuses accompagnée d'une jolie photo - De nombreuses pages annexes très utiles pour la vie de famille : le calendrier des fruits et légumes, la liste des choses à prendre en vacances... - 2 pages de stickers pour personnaliser son agenda Agenda millésimé de septembre 2023 à décembre 2024.