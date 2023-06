Fin des années 1970, le mouvement punk déferle sur la France. Une génération sauvage s'apprête à renouveler les formes artistiques, bande dessinée comprise. C'est au coeur du magma graphique underground le plus corrosif, qu'apparaît une signature toute de trames et de grattage composée, confusément bleu et rouge, violemment irrévérencieuse et bientôt évanescente : Imagex. Cinq ans plus tard, au milieu des années 1980, le paysage éditorial de la bande dessinée est un champ de ruines desquelles émergera une glorieuse relève, mais la comète Imagex est déjà repartie vers d'autres cieux créatifs. Dans son sillage, un total d'une centaine de planches et surtout deux albums - publiés chez Artefact et Futuropolis - qui marqueront plusieurs générations d'auteurs (de Mattt Konture à Dav Guedin). L'une des forces d'Imagex est de s'être érigé en porte-parole rageur d'une omniprésente et invisible enfance maltraitée. La présente anthologie est un florilège de planches, parfois inédites, regroupées autour de cette thématique et entièrement restaurées. Ce livre est la preuve éclatante de l'intemporalité du génie féroce d'Imagex. Commentaires de Jean-Pierre Mercier et Maël Rannou.