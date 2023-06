La Chaise 

Athéna et Eros ont tout du couple parfait. Ils s'aiment et partagent leur quotidien au sein de la poterie florissante d'Eros. Pourtant, une fois la porte fermée, le rêve semble s'effriter. Athéna, dotée d'une grande beauté, s'impose des contraintes mettant en jeu sa santé pour contrôler leurs vies, créant ainsi un climat de dictature amoureuse. Peu à peu, les interrogations surgissent : qui est-elle vraiment ? Et qui est Eros, cet homme qu'elle aime si fort ?