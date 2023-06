Organiseur spécial couple. Edition 2023-2024

L'Organiseur Mémoniak spécial Couple est un organiseur original, adapté à tous les couples de tous les âges, qu'ils n'aient pas d'enfants ou que leurs enfants aient quitté la maison. On retrouve à l'intérieur : - Une grande double-page par mois avec de grandes cases par jour divisées en 3 parties "Toi", "Moi" et "Tous les deux" pour pouvoir noter les rendez-vous et activités de chacun. - Chaque mois, des conseils d'organisation pour mieux vivre à deux (Faites des économies d'énergie, un réveillon sans stress, etc.) - Plus de 500 autocollants pour illustrer et décorer son organiseur (Dîner entre amis, Vacances, Courses, Fête, Sortie culturelle, etc.) - 8 aimants ultra-solides pour fixer son organiseur au frigo Organiseur sur 16 mois, calendrier de septembre 2023 à décembre 2024.