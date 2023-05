Les Footmaniacs Tome 21

La BD officielle des fanas du ballon rond ! Chaussez vos crampons et arborez fièrement les couleurs de la mauvaise foi, les Footmaniacs envahissent le terrain de l'humour ! Buts (ratés), action (pitoyables), blessures (factices) sont au rendez-vous. Les passionnés du ballon rond vont vivre à 100 à l'heure les " exploits " du FC Palajoy et l'équipe ne vous épargnera rien, pas même les éclats de rire et les torsions des zygomatiques ! Alors, pro ou anti-pro, n'essayez pas de résister à l'appel de la balle !