L'ombre de Doreckam

Doreckam, une ville de Moselle en apparence paisible où, défiant toute logique, les drames et les actes violents vont s'accumuler. Viktor Vanila, qui a quitté la brigade anti-criminalité pour retrouver un peu d'apaisement, va devoir gérer une menace venue du fond des âges. Au milieu de l'agitation, Nolan et ses amis vivent leur dernier été d'adolescence, avec son lot d'amours naissantes et d'épreuves. Face à eux, une bande dont les membres ont toujours été pénibles mais qui cette fois vont devenir dangereux. A Doreckam, quelque chose corrompt les âmes les plus nobles et excite les esprits les plus vils... jusqu'à l'ultime confrontation !