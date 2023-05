Sacha : Sacha et la timidité du Tigrou

Le doudou, meilleur ami des enfants et des petits tigres ! Sacha est un adorable petit tigre qui vit avec ses parents sous le grand tipi du village. Mais voilà, Sacha n'a pas d'amis. Il est tellement timide et a terriblement peur du regard des autres enfants qu'il n'ose pas aller les voir. Il préfère rester seul dans son coin, avec son doudou Jojo, qu'il ne parvient pas à lâcher. Alors, ses parents vont tout faire pour l'aider à s'en débarrasser et se faire des amis de son âge, quitte à le séparer de son Jojo chéri...