Apprendre à programmer en 10 semaines chrono. Une méthode visuelle pour tous

La programmation vous paraît inaccessible ? Les lignes de code vous font peur ? Mais vous avez envie d'apprendre à programmer alors que vous n'avez aucune connaissance en informatique ? Ce livre est fait pour vous ! Grâce à Blockly, un environnement visuel et simple d'utilisation, maîtrisez enfin les bases de la programmation en 10 semaines chrono ! - Définir et utiliser les variables - Répéter des instructions en utilisant des boucles et des fonctions - Prendre en compte toutes les situations grâce aux tests conditionnels - Traiter de grandes quantités d'informations avec des listesCe livre vous donne toutes les clés pour créer vos propres programmes, les exporter en JavaScript afin de les publier sur le Web, et même développer des applications mobiles sur votre smartphone ou tablette. Cette seconde édition totalement mise à jour apporte deux nouveaux chapitres sur le langage HTML et sur les bases de données.