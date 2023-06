La fée Arc-en-ciel et le feu

Dans une forêt enchantée habite la petite fée Arc-en-ciel. Elle est en présence de ses deux meilleurs amis, Etincelle la petite étoile scintillante, toujours en train de sourire, et Cumulus, un petit nuage un peu grognon, mais toujours là quand on a besoin de lui. Dans cette nouvelle aventure, Arc-en-ciel et ses amis profitent des doux rayons du soleil à la rivière, quand ils aperçoivent une lumière magique qui les hypnotisent. La fée Arc-en-ciel, Etincelle et Cumulus, vont faire la rencontre du petit dragon, Flammèche. Ensemble ils vont apprendre comment utiliser le feu sans danger.