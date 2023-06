" Et après, que fait-on ? " 1938 est l'année de mes 21 ans. Je m'appelle Evelyne Serre, et c'est l'année du nouveau livre de ma vie. Léon est mon meilleur ami et Nathéo est ... un très bon ami. Je ne sais pas où tout cela va nous mener, mais je suis heureuse de les avoir à mes côtés pour nous unir face à cette seconde guerre mondiale qui arrive, qui est déjà là. Cette période désastreuse et bouleversante ne fait que commencer pour nous. La question est : devrions-nous nous battre pour notre vie ou pour nos valeurs face à cet ennemi menaçant, oppressif et diabolique ?