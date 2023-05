Spider-Man : Spider-Verse : Miles Morales

Neveu du Rôdeur de l'univers Ultimate, Miles Morales se fait mordre par une araignée radioactive venue des labos Oscorp, de la même façon que Peter Parker. Quand celui-ci meurt suite à l'un de ses nombreux combats, c'est Miles qui reprend le flambeau de Spider-Man ! Les lecteurs attendent ce rendez-vous devenu incontournable à chaque nouvelle sortie de film ou de série télé, alors pour l'arrivée de Spider-Man : Across the Spider-Verse (Part one) au cinéma, la suite de Spider-Man : New Generation, nous avons vu les choses en grand ! Pas moins de sept albums consacrés aux personnages les plus importants de l'univers de Spider-Man !