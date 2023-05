" Un panache et un esprit d'attaquant hors du commun " 40 ans déjà. On aimerait ne jamais le voir vieillir. Le peloton est orphelin de son romantisme et de sa grâce. Ses attaques et son déhanché. Debout en danseuse, Alberto Contador était une ombre accrochée à la montagne. Rarement le cyclisme mondial n'avait connu un tel attaquant conjugué à une telle élégance. Peut-être même jamais. Pas aussi pionnier que Bahamontes, moins hégémonique qu'Indurain, el pistolero était plus imparfait, moins écrasant, et donc probablement plus touchant. Les épreuves ne l'ont pas épargné. Grave accident et coma à seulement 24 ans, affaires de dopage et chutes récurrentes, Alberto Contador a traversé sa carrière avec en fil rouge une résilience à toute épreuve. Querer es poder, telle est sa devise. Inculquée par sa maman. Jusqu'au bout, jusqu'à l'Angliru lors de la Vuelta 2017, il a tenu à l'honorer. Histoire de dégainer encore un coup. Histoire de laisser une empreinte indélébile dans l'histoire du cyclisme.