Mam'zelle Pistache

Pistache est-elle trop ronde ou pas assez ? Cet album ouvre le dialogue pour parler du corps et l'aimer comme il est. Voici Pistache. Dans la cour de l'école, son surnom, c'est " grosse vache ". Au cours de danse, le professeur dit : " Pistache, au lointain, tu es un peu trop boudin ! " Et au karaté, on lui suggère de prendre des kilos pour être dans la bonne catégorie. Trop ronde ou pas assez ? ... Et si c'était simplement le regard des autres qui devait changer ?