Les liaisons dangereuses . Dossier spécial Prépas scientifiques "Faire croire", Edition 2023-2024

Anciens amants et grands libertins, le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil se confient, par lettres, leurs projets de conquêtes amoureuses. La marquise cherche à dépraver la jeune Cécile de Volanges pour assouvir une vengeance, tandis que le vicomte manoeuvre pour séduire la vertueuse présidente de Tourvel. Tantôt alliés, tantôt rivaux, c'est avec art qu'ils trompent leur entourage tout en préservant leur réputation. Mais le jeu des masques a ses limites... Roman épistolaire majeur du XVIII ? siècle dont les contemporains disaient qu'il était "à clés", assemblage brillant de styles variés, Les Liaisons dangereuses (1782) sont une démonstration virtuose des pouvoirs illusionnistes du langage. Dossier1. Libertinage et séduction2. Faire croire... 3. Menteurs et séducteurs dans la tradition littéraire4. Postérité des Liaisons dangereuses.