Barbara & monica. vengeance de femmes

Brillantes, sexy, intrépides... Monica et Barbara ont bien plus en commun qu'on ne pourrait le penser. Elevées à quelques kilomètres l'une de l'autre, elles ont des parcours étrangement ressemblants : après de brillantes études, l'une est devenue ingénieur et accessoirement pirate informa- tique, l'autre militaire de carrière et agent des forces spé- ciales. Un homme va les faire se retrouver face à face : Paul Lecour, docteur en physique travaillant pour le compte de l'armée. Lorsque ce dernier est assassiné, la vie des deux jeunes femmes s'en trouve complètement chamboulée, et leurs nerfs soumis à rude épreuve. Séparées par la vie, mais destinées à être réunies, Monica et Barbara sont comme deux facettes d'une même personne, douées d'une troublante faculté à communiquer entre elles... Deux drôles de dames qui n'ont pas froid aux yeux et qui sont bien décidées à le prouver. Grâce à une habile construction qui fait la part belle au suspense, Jean-Pierre Burner nous embarque dans une affaire palpitante, entre espionnage et terrorisme, en même temps qu'il brosse le portrait de deux femmes d'action au destin hors du commun.