Voyage au coeur de l'incertitude

Les prévisions météo, comment ça marche ? Qu'est-ce qui permet à une personne inconnue de devenir ultrapopulaire sur Instagram ? Comment les scientifiques parviennent-ils à affirmer que les tigres sont en danger d'extinction ? Connaissez-vous la physique statistique, cette discipline qui vise à prévoir le futur le plus précisément possible ? Elle est pourtant utilisée dans de nombreux domaines de notre vie quotidienne. Comment savoir combien commander de pizzas à une soirée si vous êtes douze ? Comment les banques font-elles pour éviter que vos informations personnelles soient hackées ? Quelles sont les méthodes des instituts de sondage ? Autant de questions auxquelles répond la physique statistique en utilisant des outils mathématiques comme les probabilités, les algorithmes, les fractales, qui permettent de créer des modèles de prédiction fiables. Simple et accessible, ce livre vous embarque pour un voyage au coeur du probable. Chaque chapitre s'articule autour d'un problème pratique du quotidien. Les lecteurs les plus curieux y trouveront aussi un aperçu historique et des anecdotes amusantes !